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В Одесі судитимуть посадовця Держекоінспекції, який "подарував" катер голові райради

8 лютого 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть посадовця Держекоінспекції, який "подарував" катер голові райради
Правоохоронці затримали посадовця. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть екскерівника Держекоінспекції Південно-Західного округу, якого підозрюють в службовій недбалості. Посадовець не поставив на облік державне майно, чим завдав суттєвих збитків. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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У чому підозрюють

Як зʼясувалося за швидкісний катер, який мав використовуватися екоінспекторами для виявлення фактів незаконного вилову водних біоресурсів, ніхто не відповідав. Про це знав посадовець, але не вживав заходів.

Як слідство, колишній голова Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко вирішив привласнити цей катер. Таким чином підприємство втратило 600 тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі колишньому посадовцю повідомила про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть жителя Білгород-Дністровського району, який вимагав неіснуючий борг у підприємця. Також його підозрюють у зберіганні зброї та боєприпасів.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабаря командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Одеса
Держекоінспекція
Одеська область
прокуратура
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