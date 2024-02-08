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В Одессе будут судить чиновника Госэкоинспекции, который "подарил" катер главе райсовета

8 февраля 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить чиновника Госэкоинспекции, который "подарил" катер главе райсовета
Правоохранители задержали чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить эксруководителя Госэкоинспекции Юго-Западного округа, подозреваемого в служебной халатности. Чиновник не поставил на учет государственное имущество, чем нанес существенный ущерб.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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В чем подозревают

Как выяснилось за скоростной катер, который должен использоваться экоинспекторами для выявления фактов незаконного отлова водных биоресурсов, никто не отвечал. Об этом знал чиновник, но не принимал мер.

Как следствие, бывший председатель Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко решил присвоить этот катер. Таким образом, предприятие потеряло 600 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время бывшему чиновнику сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Одесской области будут судить жителя Белгород-Днестровского района, требовавшего несуществующий долг у предпринимателя. Также он подозревается в хранении оружия и боеприпасов.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Одесса
Госэкоинспекция
Одесская область
прокуратура
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