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"Обікрав яхт-клуб на 2,5 млн": голові однієї із райрад Одещини обрали запобіжний захід

13 серпня 2023 13:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Обікрав яхт-клуб на 2,5 млн": голові однієї із райрад Одещини обрали запобіжний захід
Затримання чиновника на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Суд обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомило видання "Думська" із посиланням на власні джерела.

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У чому звинувачують голову однієї із райрад Одещини

За даними слідства, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів, посадовець ввів в оману осіб, які зберігали швидкісний катер "TUNA" 865 Cabin та автомобільний причіп на території яхт-клубу "Совіньйон".

Отримавши державне майно, підозрюваний транспортував катер до заводу в місті Біляївка, де і використовував його на свій розсуд.

Яке покарання чекає на чиновника

Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд підтримав позицію Одеської обласної прокуратури щодо колишнього міського голови Білгород-Дністровської міськради. Ексмера визнано винним у зловживанні владою та корупції.

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