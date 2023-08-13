"Обворовал яхт-клуб на 2,5 млн": главе одного из райсоветов Одесчины избрали меру пресечения

Задержание чиновника в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Суд избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Суд избрал для председателя Белгород-Днестровского районного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

В чем обвиняют главу одного из райсоветов Одесчины

По данным следствия, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов, чиновник ввел в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер "TUNA" 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон".

Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, Одесский апелляционный суд поддержал позицию Одесской областной прокуратуры относительно бывшего городского головы Белгород-Днестровского горсовета. Экс мер признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции.