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"Обворовал яхт-клуб на 2,5 млн": главе одного из райсоветов Одесчины избрали меру пресечения

13 августа 2023 13:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Обворовал яхт-клуб на 2,5 млн": главе одного из райсоветов Одесчины избрали меру пресечения
Задержание чиновника в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Суд избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

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В чем обвиняют главу одного из райсоветов Одесчины

По данным следствия, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов, чиновник ввел в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер "TUNA" 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон".

Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, Одесский апелляционный суд поддержал позицию Одесской областной прокуратуры относительно бывшего городского головы Белгород-Днестровского горсовета. Экс мер признан виновным в злоупотреблении властью и коррупции.

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