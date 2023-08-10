Голову однієї із райрад Одещини звинувачують у викраденні катера
Депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Прокурори вже розпочали розслідування.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
"Захищав" катер від ракет
Згідно зі слідством, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів, посадовець заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin та автомобільним причепом. Він ввів в оману осіб, що зберігали це майно на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, шляхом подання недостовірних даних.
Після отримання майна, підозрюваний транспортував катер до території заводу у місті Біляївка і використовував його на власний розсуд.
Яке покарання чекає на чиновника
Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Зараз розглядається питання щодо можливості обрання запобіжних заходів, таких як тримання під вартою, призначення арешту майна та відсторонення від посади.
"Посадовці під слідством"
Нагадаємо, прокурори досягли публічного обвинувачення і визнання винною колишньої завідувачки сектору одного з районних підрозділів ГУ Державної податкової служби в Одеській області. Посадовиця потрапила на лаву підсудних за отримання хабаря.
Також ми писали, що під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. ЇЇ спіймали під час отримання хабаря.