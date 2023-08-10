Голову однієї із райрад Одещини звинувачують у викраденні катера

Затримання чиновника на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Прокурори вже розпочали розслідування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Згідно зі слідством, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів, посадовець заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin та автомобільним причепом. Він ввів в оману осіб, що зберігали це майно на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, шляхом подання недостовірних даних.

Після отримання майна, підозрюваний транспортував катер до території заводу у місті Біляївка і використовував його на власний розсуд.

Правоохоронці затримали голову однієї з районних рад на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на чиновника

Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зараз розглядається питання щодо можливості обрання запобіжних заходів, таких як тримання під вартою, призначення арешту майна та відсторонення від посади.

"Посадовці під слідством"

Нагадаємо, прокурори досягли публічного обвинувачення і визнання винною колишньої завідувачки сектору одного з районних підрозділів ГУ Державної податкової служби в Одеській області. Посадовиця потрапила на лаву підсудних за отримання хабаря.

Також ми писали, що під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. ЇЇ спіймали під час отримання хабаря.