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На Одещині засуджено посадовицю: в чому її звинувачують

8 червня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині засуджено посадовицю: в чому її звинувачують
Суддя б'є молотом. Фото: googlе
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори досягли публічного обвинувачення і визнання винною колишньої завідувачки сектору одного з районних підрозділів ГУ Державної податкової служби в Одеській області. Посадовиця потрапила на лави підсудних за отримання хабаря

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Прокурор у суді довів, що співробітниця податкової служби одержала хабар за невжиття необхідних заходів для зупинення підприємця, який торгував підакцизними товарами без необхідної ліцензії.

Колишню завідувачку сектору одного з районних підрозділів Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, було визнано винною в отриманні неправомірної вигоди згідно зі статтею 368 Кримінального кодексу України.

Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі та заборони обіймати посади в правоохоронних органах на два роки.

Більше про хабарників

Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. Вона була спіймана під час отримання хабаря

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