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В Одесской области осуждена должностница: в чем ее обвиняют

8 июня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области осуждена должностница: в чем ее обвиняют
Судья бьет молотом. Фото: googlе
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры достигли публичного обвинения и признания виновной бывшей заведующей сектором одного из районных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области. Чиновница попала на ряды подсудимых за получение взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Прокурор в суде доказал, что сотрудница налоговой службы получила взятку за непринятие необходимых мер по остановке предпринимателя, торговавшего подакцизными товарами без необходимой лицензии.

Бывшая заведующая сектором одного из районных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области была признана виновной в получении неправомерной выгоды согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы и запрета занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Больше о взяточниках

Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.

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