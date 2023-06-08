В Одесской области осуждена должностница: в чем ее обвиняют

Судья бьет молотом. Фото: googlе

Прокуроры достигли публичного обвинения и признания виновной бывшей заведующей сектором одного из районных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области. Чиновница попала на ряды подсудимых за получение взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Бывшая заведующая сектором одного из районных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области была признана виновной в получении неправомерной выгоды согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы и запрета занимать должности в правоохранительных органах на два года.

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Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.