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В Одесі судитимуть співробітника райадміністрації

2 червня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі судитимуть співробітника райадміністрації
Затримання співробітника райадміністрації. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця з Київської районної адміністрації Одеської міської ради. Його звинувачують у вимаганні та отриманні хабаря.  

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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В результаті розслідування було встановлено, що посадовець вимагав 500 доларів США від громадянки за те, щоб не вживати заходи щодо демонтажу незаконно побудованого прибудинкового паркану поблизу її оселі. Правоохоронці затримали співробітника адміністрації під час одержання неправомірних коштів біля будинку потерпілої. На цей час обвинувачений відсторонений від своєї посади та відповідних обов'язків.

Посвідчення  співробітника райадміністрації. Фото: Одеська обласна прокуратура
Посвідчення  співробітника райадміністрації. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на посадовця

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру одному з головних спеціалістів Київської районної адміністрації Одеської міської ради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури була розкрита та затримана начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради. Вона була спіймана під час отримання хабаря.

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