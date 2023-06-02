В Одессе будут судить сотрудника райадминистрации

Задержание сотрудника райадминистрации. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Киевской районной администрации Одесского городского совета. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В результате расследования было установлено, что чиновник требовал 500 долларов США от гражданки за то, чтобы не принимать меры по демонтажу незаконно построенного придомового забора вблизи его дома. Правоохранители задержали сотрудника администрации при получении неправомерных средств у дома потерпевшей. В настоящее время обвиняемый отстранен от своей должности и соответствующих обязанностей.

Удостоверение сотрудника райадминистрации. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет чиновника

При процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачено и сообщено о подозрении одному из главных специалистов Киевской районной администрации Одесского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальница одного из управлений Черноморского горсовета, также депутат VIII созыва Одесского райсовета. Она была поймана во время получения взятки.