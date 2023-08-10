Главу одного из райсоветов Одесчины обвиняют в краже катера
Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Прокуроры уже начали расследование.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
"Защищал" катер от ракет
Согласно следствию, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов, чиновник завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin и автомобильным прицепом. Он ввел в заблуждение лиц, хранивших это имущество на территории яхт-клуба "Совиньон" в Одессе путем предоставления недостоверных данных.
После получения имущества, подозреваемый транспортировал катер на территорию завода в городе Беляевка и использовал его по собственному усмотрению.
Какое наказание ждет чиновника
Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас рассматривается вопрос о возможности избрания мер, таких как содержание под стражей, назначение ареста имущества и отстранение от должности.
"Должностные лица под следствием"
Напомним, прокуроры достигли публичного обвинения и признания виновной бывшей заведующей сектором одного из районных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области. Чиновница попала на скамью подсудимых за получение взятки.
Также мы писали, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальница одного из управлений Черноморского горсовета, также депутат VIII созыва Одесского райсовета. Ее поймали во время получения взятки.