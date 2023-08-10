Главу одного из райсоветов Одесчины обвиняют в краже катера

Задержание чиновника в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Прокуроры уже начали расследование.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно следствию, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов, чиновник завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin и автомобильным прицепом. Он ввел в заблуждение лиц, хранивших это имущество на территории яхт-клуба "Совиньон" в Одессе путем предоставления недостоверных данных.

После получения имущества, подозреваемый транспортировал катер на территорию завода в городе Беляевка и использовал его по собственному усмотрению.

Правоохранители задержали председателя одного из районных советов в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас рассматривается вопрос о возможности избрания мер, таких как содержание под стражей, назначение ареста имущества и отстранение от должности.

"Должностные лица под следствием"

Напомним, прокуроры достигли публичного обвинения и признания виновной бывшей заведующей сектором одного из районных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области. Чиновница попала на скамью подсудимых за получение взятки.

Также мы писали, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры была раскрыта и задержана начальница одного из управлений Черноморского горсовета, также депутат VIII созыва Одесского райсовета. Ее поймали во время получения взятки.