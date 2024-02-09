Одесская прокуратура требует снести дома и гараж жены Григория Мельниченко

Место, где расположены дома и гараж. Фото: скриншот

Прокуратура Одесчины требует снесения самовольно построенного имущества, принадлежащего фирме жены экс-председателя Белгород-Днестровского райсовета. Известно, что демонтажу подлежат два жилых дома и гараж.

Об этом говорится в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности дела

Хозяйственный суд Одесской области рассмотрел дело, в котором заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры потребовал признать недействительным акт приема-передачи недвижимого имущества и обязать ответчиков снести самочинно построенные сооружения. Спор касается договора, заключенного между ОО "Общество охотников и рыбаков XXI века" и ООО "Мельниченко" относительно зданий и сооружений, расположенных по адресу: Одесская область, Белгород-Днестровский район, Удобненский сельский совет гидросооружения "Васильки".

Еще одним требованием прокуроров является обязательство ОО "Общество охотников и рыбаков XXI века" снести два жилых дома и гараж, расположенные по вышеуказанному адресу.

Известно, что прокуратура выступает в интересах государства, а третьим лицом по делу является Нижнеднестровский национальный природный парк. Сейчас судебное заседание прервано до 12 февраля из-за того, что представитель ОО "Общество охотников и рыбаков ХХІ века" не явился на заседание.

Отметим, что по данным сервиса YouControl ООО "Мельниченко" принадлежит супруге бывшего главы Белгород-Днестровского районного совета Григория Мельниченко — Елене. Это подтверждается также декларацией экс-председателя райсовета за 2022 год.

Дело Григория Мельниченко

Напомним, депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. По данным следствия, Григорий Мельниченко под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов чиновник ввел в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер "TUNA" 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон". Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Впоследствии был задержан экс-руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа, подозреваемый в служебной халатности. Оказалось, что присвоенный Мельниченко катер не был поставлен на учет. Таким образом, предприятие потеряло 600 тысяч гривен.