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На Николаевщине прокуратура требует возвращения 150 га земли в государственную собственность

2 марта 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Николаевщине прокуратура требует возвращения 150 га земли в государственную собственность
Вспаханная земля. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды. Речь идет о более чем 150 гектарах.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской прокуратуры.

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Известно, что землю передали в 2006 году на 50 лет. Согласно договору она была предназначена для рыборазведения, и арендаторы использовали ее для сельскохозяйственных культур.

"Николаевской окружной прокуратурой, на основании материалов и поручения Специализированной экологической прокуратуры, предъявлен иск в интересах государства в лице Новоодесского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка и его возвращении", — отметили в ведомстве.

Стоимость земли оценивается почти в полтора миллиарда гривен. В настоящее время дело находится в Хозяйственном суде Николаевской области, где и рассматривается иск прокуратуры.

Напомним, одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 гектара земель. Известно, что стоимость участка оценена более чем в 7 миллионов гривен.

Также мы писали, что Куяльницкой общине Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.

Добавим, прокуратура Одесчины требует снесения самовольно построенного имущества, принадлежащего фирме жены экс-председателя Белгород-Днестровского райсовета. Известно, что демонтажу подлежат два жилых дома и гараж.

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