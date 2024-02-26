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На Одещині повернули земельну ділянку гімназії — деталі

26 лютого 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині повернули земельну ділянку гімназії — деталі
Ділянка, яку повернули гімназії. Фото: Одеська обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 гектари земель. Відомо, що вартість ділянки оцінена у понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.  

"За втручання прокурорів Роздільнянської окружної прокуратури Саханській гімназії Цебриківської селищної ради повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 44 га вартістю 7,6 млн гривень", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про ділянку

Саханській гімназії земля була передана у постійне користування для дослідних і навчальних цілей.
Пізніше освітній заклад уклав договір про спільну обробку ділянки з агропідприємством строком на вісім років.

Які порушення у договорі

Виявлено, що цей договір насправді містить всі ознаки договору оренди землі та згідно з ним гімназія тільки отримувала плату за оренду. Окрім цього, підприємство на ділянці почало вести господарчу діяльність.

Нагадаємо, Одеська прокуратура повернула у власність державі будівлю літнього кінотеатру вартістю 2 мільйони гривень. Загальна площа майна становить 241 кв. м. 

Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупівлю рекламних послуг. На піар депутатів під час війни готові витратити майже 200 тисяч гривень.

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