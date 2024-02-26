На Одещині повернули земельну ділянку гімназії — деталі

Ділянка, яку повернули гімназії. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 гектари земель. Відомо, що вартість ділянки оцінена у понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"За втручання прокурорів Роздільнянської окружної прокуратури Саханській гімназії Цебриківської селищної ради повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 44 га вартістю 7,6 млн гривень", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про ділянку

Саханській гімназії земля була передана у постійне користування для дослідних і навчальних цілей.

Пізніше освітній заклад уклав договір про спільну обробку ділянки з агропідприємством строком на вісім років.

Які порушення у договорі

Виявлено, що цей договір насправді містить всі ознаки договору оренди землі та згідно з ним гімназія тільки отримувала плату за оренду. Окрім цього, підприємство на ділянці почало вести господарчу діяльність.



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