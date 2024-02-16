В Одесі повернули державі літній кінотеатр — деталі

Будівля літнього кінотеатру. Фото: Одеська бласна прокуратура

Одеська прокуратура повернула у власність державі будівлю літнього кінотеатру. Відомо, що її вартість оцінена у два млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"Прокурором в суді доведено, що вказане приміщення незаконно вибуло із власності держави на підставі цивільно-правових угод, без відома власника державного майна. Господарський суд Одеської області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про будівлю

Зауважимо, що будівля розташована по вул. Французький бульвар в Одесі на території території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк санаторію імені Чкалова". Її загальна площа складає 241 м. кв.

Будівля пристрою літнього кінотеатру. Фото: Одеська бласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.