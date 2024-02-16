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В Одесі повернули державі літній кінотеатр — деталі

16 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі повернули державі літній кінотеатр — деталі
Будівля літнього кінотеатру. Фото: Одеська бласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська прокуратура повернула у власність державі будівлю літнього кінотеатру. Відомо, що її вартість оцінена у два млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.  

"Прокурором в суді доведено, що вказане приміщення незаконно вибуло із власності держави на підставі цивільно-правових угод, без відома власника державного майна. Господарський суд Одеської області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про будівлю

Зауважимо, що будівля розташована по вул. Французький бульвар в Одесі на території території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк санаторію імені Чкалова". Її загальна площа складає 241 м. кв. 

В Одесі повернули державі літній кінотеатр — деталі - фото 1
Будівля пристрою літнього кінотеатру. Фото: Одеська бласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Одеса
закон
приватизація
прокуратура
кінотеатри
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