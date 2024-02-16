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В Одессе вернули государству летний кинотеатр — детали

16 февраля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе вернули государству летний кинотеатр — детали
Здание летнего кинотеатра. Фото: Одесская бластная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская прокуратура вернула в собственность государству здание летнего кинозала. Известно, что его стоимость оценена в 2 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Прокурором в суде доказано, что указанное помещение незаконно выбыло из собственности государства на основании гражданско-правовых соглашений, без ведома собственника государственного имущества. Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск", — отметили в сообщении.

Что известно о здании

Заметим, что здание находится по ул. Французский бульвар в Одессе на территории территории парка-памятника садово-паркового искусства "Парк санатория имени В. П. Чкалова". Его общая площадь составляет 241 кв.

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Здание оборудования летнего кинозала. Фото: Одесская бластная прокуратура

Напомним, в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.

Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

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