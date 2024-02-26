В Одесской области вернули земельный участок гимназии — детали

Участок, возвращенный гимназии. Фото: Одесская областная прокуратура.

Одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 гектара земель. Известно, что стоимость участка оценена более чем в 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"За вмешательство прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры Саханской гимназии Цебриковского поселкового совета возвращен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 44 га стоимостью 7,6 млн гривен" , — отметили в сообщении.

Что известно об участке

Саханской гимназии земля была передана в постоянное пользование для опытных и учебных целей. Позже образовательное учреждение заключило договор о совместной обработке участка с агропредприятием сроком на восемь лет.

Какие нарушения в договоре

Выявлено, что этот договор действительно содержит все признаки договора аренды земли и согласно ему гимназия только получала плату за аренду. Кроме того, предприятие на участке начало вести хозяйственную деятельность.



Напомним, Одесская прокуратура вернула в собственность государству здание летнего кинотеатра стоимостью 2 миллиона гривен. Общая площадь имущества составляет 241 кв. м

Также мы писали, что Визирский сельский совет на Одесчине объявил тендер на закупку рекламных услуг. На пиар депутатов во время войны готовы потратить около 200 тысяч гривен.