Самовільно зайняв природоохоронні землі — на Одещині припинили незаконну діяльність бізнесмена

Зорані землі. Фото: Нацполіція

В Одеській області поліцейські зупинили незаконну агродіяльність жителя, який намагався самовільно зайняти земельну ділянку у водоохоронній та санітарно-захисній зонах. Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі або навіть позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Хотів сіяти зернові

За інформацією правоохоронців, житель одного із населених пунктів Лиманської територіальної громади без необхідних дозвільних документів почав використовувати земельні угіддя площею 8 351 кв. м. На околицях міста Татарбунари він зорав землю та хотів засіяти зернові культури.

Яке покарання

Поліція повідомила горе-бізнесмену про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки згідно з частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України. Цей злочин може тягнути за собою обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

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Нагадаємо, прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Також ми повідомляли, що мер міста Рені Ігор Плєхов та депутат Ренійської міської ради Іван Подойлов вимагали хабар від громадянина у розмірі 100 тисяч доларів. За таку суму вони обіцяли надати йому в оренду землю комунальної власності площею близько 2,5 га.

Додамо, в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.