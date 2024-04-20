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Самовольно занял природоохранные земли — на Одесчине прекратили незаконную деятельность бизнесмена

20 апреля 2024 15:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Самовольно занял природоохранные земли — на Одесчине прекратили незаконную деятельность бизнесмена
Вспаханные земли. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области полицейские остановили незаконную агродеятельность жителя, пытавшегося самовольно занять земельный участок в водоохранной и санитарно-защитной зонах. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы или даже лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Хотел сеять зерновые

По информации правоохранителей, житель одного из населенных пунктов Лиманского территориального общества без необходимых разрешительных документов начал использовать земельные угодья площадью 8 351 кв. м. В окрестностях города Татарбунары он вспахал землю и хотел засеять зерновые культуры.

Какое наказание

Полиция сообщила горе-бизнесмену о подозрении в самовольном занятии земельного участка согласно части 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. Это преступление может влечь за собой ограничение свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.

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Напомним, прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

Также мы сообщали, что мэр города Рени Игорь Плехов и депутат Ренийского городского совета Иван Подойлов потребовали взятку от гражданина в размере 100 тысяч долларов. За такую сумму они обещали предоставить ему в аренду землю коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

Добавим, в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.

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