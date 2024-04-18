Вирок для хабарників — на Одещині засудили мера міста та депутата міськради

Мера Рені затримали на одержанні хабаря, за що наразі засудили до ув'язнення. Фото: САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок міському голові Рені Ігорю Плєхову та депутату міськради Івану Подойлову. За отримання хабаря у розмірі 50 тисяч доларів обох чоловіків засудили до ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Що відомо про справу

Мер міста Рені Ігор Плєхов та депутат Ренійської міської ради Іван Подойлов вимагали хабар від громадянина у розмірі 100 тисяч доларів. За таку суму вони обіцяли надати йому в оренду землю комунальної власності площею близько 2,5 га. Проте хабарники отримали лише половину від зазначеної суми, після чого їх викрили спецслужби.

Вирок суду

Суд визнав Плєхова та Подойлова винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду голові Ренійської міськради призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Депутату цієї ж ради —10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Випадки корупції на Одещині

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському. Спочатку його засудили до 4 років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.

Також ми писали, що 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.