Вирок для хабарників — на Одещині засудили мера міста та депутата міськради
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок міському голові Рені Ігорю Плєхову та депутату міськради Івану Подойлову. За отримання хабаря у розмірі 50 тисяч доларів обох чоловіків засудили до ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Що відомо про справу
Мер міста Рені Ігор Плєхов та депутат Ренійської міської ради Іван Подойлов вимагали хабар від громадянина у розмірі 100 тисяч доларів. За таку суму вони обіцяли надати йому в оренду землю комунальної власності площею близько 2,5 га. Проте хабарники отримали лише половину від зазначеної суми, після чого їх викрили спецслужби.
Вирок суду
Суд визнав Плєхова та Подойлова винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
За вироком суду голові Ренійської міськради призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Депутату цієї ж ради —10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Випадки корупції на Одещині
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок ексвіцемеру Одеси Анатолію Орловському. Спочатку його засудили до 4 років ув'язнення, але пізніше змінили вирок на умовний термін.
Також ми писали, що 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.
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