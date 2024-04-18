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Приговор для взяточников — в Одесской области осудили мэра города и депутата горсовета

18 апреля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Приговор для взяточников — в Одесской области осудили мэра города и депутата горсовета
Мэра Рени задержали на получении взятки, за что приговорили к заключению. Фото: САП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор городскому голове Рене Игорю Плехову и депутату горсовета Ивану Подойлову. За получение взятки в размере 50 тысяч долларов обоих мужчин приговорили к заключению.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Что известно о деле

Мэр города Рени Игорь Плехов и депутат Ренийского городского совета Иван Подойлов потребовали взятку от гражданина в размере 100 тысяч долларов. За такую сумму они обещали предоставить ему в аренду землю коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Однако взяточники получили лишь половину указанной суммы, после чего их разоблачили спецслужбы.

Приговор суда

Суд признал Плехова и Подойлова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По приговору суда главе Ренийского горсовета назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Депутату этого же совета — 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Случаи коррупции в Одесской области

Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор бывшему вице-мэру Одессы Анатолию Орловскому. Сначала его приговорили к 4 годам заключения, но позже сменили приговор на условный срок.

Также мы писали, что 20 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.

Одесса
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коррупция
взятка
САП
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