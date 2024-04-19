Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Заробляв на землі — на Миколаївщині судитимуть посадовця лісгоспу arrow

Заробляв на землі — на Миколаївщині судитимуть посадовця лісгоспу

19 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заробляв на землі — на Миколаївщині судитимуть посадовця лісгоспу
ДБР затримала ексдиректора лісгоспу на Миколаївщині. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Миколаївській області посадовець  лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Керівник лісгоспу  ДП "Березнегуватський лісгосп" роздавав в аренду аграріям землі у період з 2017 по 2020 роки. За цей період фермерам було передано понад 450 гектарів землі. На отриманих ділянках вони засіювали зернові культури замість того, щоб відновлювати ліс, та отримували багатомільйонні прибутки. Завдана керівником шкода державі склала понад 45 мільйонів гривень.

Що загрожує

Наразі посадовець звільнений з посади й обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 365 КК України та карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Інші оборудки із земельними ділянками 

Ми раніше писали, що в Одеській області посадовець лісгоспу розробив схему зі своїми підлеглими, за якою вони незаконно вирубали дерева на території Національного парку. Таким чином, спільники завдали збитків державі на понад 140 мільйонів гривень.

Ми також писали, що прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Одеса
хабар
Миколаїв
чиновники
дерева
Миколаївська область
ліс
вирубка лісу
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість