Заробляв на землі — на Миколаївщині судитимуть посадовця лісгоспу

ДБР затримала ексдиректора лісгоспу на Миколаївщині. Фото: ДБР

В Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Керівник лісгоспу ДП "Березнегуватський лісгосп" роздавав в аренду аграріям землі у період з 2017 по 2020 роки. За цей період фермерам було передано понад 450 гектарів землі. На отриманих ділянках вони засіювали зернові культури замість того, щоб відновлювати ліс, та отримували багатомільйонні прибутки. Завдана керівником шкода державі склала понад 45 мільйонів гривень.

Що загрожує

Наразі посадовець звільнений з посади й обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 365 КК України та карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Інші оборудки із земельними ділянками

Ми раніше писали, що в Одеській області посадовець лісгоспу розробив схему зі своїми підлеглими, за якою вони незаконно вирубали дерева на території Національного парку. Таким чином, спільники завдали збитків державі на понад 140 мільйонів гривень.

Ми також писали, що прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.