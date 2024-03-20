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Нарубав дерев у Нацпарку на мільйони гривень — на Одещині судитимуть посадовця

20 березня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нарубав дерев у Нацпарку на мільйони гривень — на Одещині судитимуть посадовця
Посадовця затримали за злочин. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області посадовець лісгоспу розробив схему зі своїми підлеглими, за якою вони незаконно вирубали дерева на території Національного парку. Таким чином, спільники завдали збитків державі на понад 140 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подробиці діяльності

Начальник філії "Ананьївське лісове господарство" ДП "Ліси України" протягом 2022-2023 років видавав лісорубні квитки своїм підлеглим для вирубки дерев на території Національного природного парку "Куяльницький". Свою діяльність вони прикривали нібито санітарним оздоровленням лісу. 

Таким чином, було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій на понад 200 га території Нацпарку. Такими діями посадовець із підлеглими завдали збитків державі на понад 145 мільйонів гривень.

Що загрожує

Наразі чиновник звільнений з посади та обвинувачується у перевищенні службових повноважень  за ч. 3 ст. 365 КК України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Незаконна вирубка дерев на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.

Також ми писали, що в Ізмаїльському районі троє громадян України незаконно вирубали лісові насадження. Деревину злочинці одразу вантажили на автомобіль.

Одеса
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