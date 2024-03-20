Нарубил деревьев в Нацпарке на миллионы гривен — в Одесской области будут судить чиновника

Чиновника задержали за преступление. Фото: ДБР

В Одесской области чиновник лесхоза разработал схему со своими подчиненными, по которой они незаконно вырубили деревья на территории Национального парка. Таким образом, сообщники нанесли ущерб государству более чем на 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Подробности деятельности

Начальник филиала "Ананьевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" в течение 2022-23 годов выдавал лесорубные билеты своим подчиненным для вырубки деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий". Свою деятельность они прикрывали якобы санитарным оздоровлением леса.

Таким образом было незаконно срублено более полутора тысяч дубов, ясеней и акаций более чем на 200 га территории Нацпарка. Такими действиями чиновник с подчиненными нанесли ущерб государству более чем на 145 миллионов гривен.

Что угрожает

В настоящее время чиновник уволен с должности и обвиняется в превышении служебных полномочий по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Незаконная вырубка деревьев в Одесской области

Напомним, что в Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.

Также мы писали, что в Измаильском районе три гражданина Украины незаконно вырубили лесные насаждения. Древесину преступники сразу грузили на автомобиль.