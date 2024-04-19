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Зарабатывал на земле — в Николаевской области будут судить чиновника лесхоза

19 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Зарабатывал на земле — в Николаевской области будут судить чиновника лесхоза
ГБР задержала экс-директора лесхоза Николаевской области. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности деятельности

Руководитель лесхоза ГП "Березнеговатский лесхоз" раздавал в аренду аграриям земли с 2017 по 2020 года. За этот период фермерам было передано более 450 га земли. На полученных участках они засеяли зерновые культуры вместо того, чтобы восстанавливать лес, и получали многомиллионные доходы. Нанесенный руководителем ущерб государству составил более 45 миллионов гривен.

Что угрожает

В настоящее время должностное лицо уволено с должности и обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам. Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 365 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.

Другие сделки с земельными участками

Мы ранее писали, что в Одесской области чиновник лесхоза разработал схему со своими подчиненными, по которой они незаконно вырубили деревья на территории Национального парка. Таким образом, сообщники нанесли ущерб государству более чем на 140 миллионов гривен.

Мы также писали, что прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

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