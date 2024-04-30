Присвоили водоем и ловили рыбу — Одесская прокуратура вернула государству озеро Сасык

Одесские прокуроры вернули в государственную собственность озеро Сасык. Фото: Одесская областная прокуратура

Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность крупнейшее искусственное озеро Украины. Водоем долгое время использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности дела

Предприятие незаконно присвоило себе озеро Сасык (Кундук), площадью около 20 гектаров, и занималось рыбным промыслом. а последние пять лет было выловлено более трех миллионов килограммов биоресурсов.

Из озера вылавливали рыбу, не имея соответствующих документов. Это позволило обществу не заключать договор об аренде и, соответственно, не платили арендную плату в бюджет общества.

Приговор суда

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворили иск Одесской областной прокуратуры и вернул государству самое искусственное озеро в Украине — Сасык.

Незаконное завладение территориями Одесчины

Мы ранее писали, что в Одесской области полицейские остановили незаконную агродеятельность жителя, пытавшегося самовольно занять земельный участок в водоохранной и санитарно-защитной зонах. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы или даже лишения свободы.

Также мы сообщали, что прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.