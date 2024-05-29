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Заробляли завдяки померлому фермеру — на Миколаївщині зупинили незаконні оборудки із землею

29 травня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заробляли завдяки померлому фермеру — на Миколаївщині зупинили незаконні оборудки із землею
Земельна ділянка в Україні. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє осіб на Миколаївщині незаконно заволоділи землею після смерті її власника. Спільники сфальсифікували документи та протягом років користались ділянкою за власних потреб. Наразі справу вже подано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи 

Після смерті голови фермерського господарства, який був єдиним учасником, його 16,5 га землі мали повернутися у державну власність. Однак дві особи внесли до установчих документів неправдиві дані про себе як нових членів і голову господарства. Підроблені документи подали до державних реєстраторів Очаківської районної державної адміністрації. Та на підставі цих "документів" незаконно приватизували землі.

Дії прокуратури

Прокурори Миколаєва вимагають через суд повернення цих земельних ділянок у комунальну власність. Позов вже подано до господарського суду.

Випадки привласнення землі 

Ми писали, що в Одесі викрили групу спільників, які наживались на нерухомості у центрі міста. Організатором виявився депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв, якого наразі готуються оголосити у розшук.

Також ми повідомляли, що Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.

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