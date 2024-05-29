Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зарабатывали благодаря умершему фермеру — на Николаевщине остановили незаконные сделки с землей arrow

Зарабатывали благодаря умершему фермеру — на Николаевщине остановили незаконные сделки с землей

29 мая 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Зарабатывали благодаря умершему фермеру — на Николаевщине остановили незаконные сделки с землей
Земельный участок в Украине. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два человека в Николаевской области незаконно завладели землей после смерти ее владельца. Сообщники сфальсифицировали документы и в течение лет пользовались участком при собственных нуждах. Дело уже подано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

После смерти председателя фермерского хозяйства, являвшегося единственным участником, его 16,5 га земли должны были вернуться в государственную собственность. Однако два человека внесли в учредительные документы ложные данные о себе как новых членах и главе хозяйства. Поддельные документы подали государственным регистраторам Очаковской районной государственной администрации. И на основании этих "документов" незаконно приватизировали земли.

Действия прокуратуры

Прокуроры Николаева требуют через суд возвращения этих земельных участков в коммунальную собственность. Иск уже подан в хозяйственный суд.

Случаи присвоения земли

Мы писали, что в Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, которого готовятся объявить в розыск.

Также мы сообщали, что Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность самое искусственное озеро Украины. Водоема в течение длительного времени использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Одесса
суд
земля
смерть
Николаев
Николаевская область
фермеры
Новости Одессы
документы
подделки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали