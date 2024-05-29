Зарабатывали благодаря умершему фермеру — на Николаевщине остановили незаконные сделки с землей
Два человека в Николаевской области незаконно завладели землей после смерти ее владельца. Сообщники сфальсифицировали документы и в течение лет пользовались участком при собственных нуждах. Дело уже подано в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Детали дела
После смерти председателя фермерского хозяйства, являвшегося единственным участником, его 16,5 га земли должны были вернуться в государственную собственность. Однако два человека внесли в учредительные документы ложные данные о себе как новых членах и главе хозяйства. Поддельные документы подали государственным регистраторам Очаковской районной государственной администрации. И на основании этих "документов" незаконно приватизировали земли.
Действия прокуратуры
Прокуроры Николаева требуют через суд возвращения этих земельных участков в коммунальную собственность. Иск уже подан в хозяйственный суд.
Случаи присвоения земли
Мы писали, что в Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, которого готовятся объявить в розыск.
Также мы сообщали, что Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность самое искусственное озеро Украины. Водоема в течение длительного времени использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.
Читайте Новини.LIVE!