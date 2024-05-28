Незаконно привласнили нерухомість у центрі Одеси — СБУ викрила депутата та його спільників

В Одесі викрили угрупування на чолі з депутатом матвєєвим. Фото: СБУ

В Одесі викрили групу спільників, які наживались на нерухомості у центрі міста. Організатором виявився депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв, якого наразі готуються оголосити у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Організатор схеми — депутат Одеської міської ради від парті "Довіряй ділам" Олександр Матвєєв — залучив до свого плану знайомого адвоката та інших довірених осіб. Спільники підшукували комунальні приміщення на перших двох поверхах у центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні організації та підприємства, а потім викупали без конкуренції.

Олександр Матвєєв, депутат Одеської міської ради VІ скликання. Фото: MY.UA

Далі вони збільшували площу викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів, підробляли документацію та реєстрували право власності на підставних осіб. А частину незаконно отриманих нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та продавали добросовісним покупцям. Лише від продажу одного обʼєкту ділки отримали понад 10 мільйонів гривень "прибутку". Таким чином, група на чолі з Матвєєвим заволоділа трьома об’єктами нерухомості в центрі Одеси та завдала місту мільйонних збитків.

Що загрожує

Співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Стосовно Матвєєва наразі вирішується питання про оголошення його у розшук. Усім фігурантам оголошені підозри за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння комунальним майном та легалізації (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Випадки розкрадання держмайна

Ми писали раніше, що національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Також ми повідомляли, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі міжнародоного аеропорту "Одеса". Наразі усім фігурантам, які задіянні у привласненні та розкраданні майна підприємства, повідомили про підозри, далі справу розглядатиме суд.