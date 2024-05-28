Незаконно присвоили недвижимость в центре Одессы — СБУ разоблачила депутата и его подельников

В Одессе разоблачили группировку во главе с депутатом Матвеевым. Фото: СБУ

В Одессе разоблачили группу подельников, которые наживались на недвижимости в центре города. Организатором оказался депутат Одесского городского совета Александр Матвеев, которого готовятся объявить в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Организатор схемы — депутат Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" Александр Матвеев — привлек к своему плану знакомого адвоката и других доверенных лиц. Сообщники подыскивали коммунальные помещения на первых двух этажах в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные организации и предприятия, а затем выкупали без конкуренции.

Александр Матвеев, депутат Одесского городского совета VI созыва. Фото: MY.UA

Затем они увеличивали площадь выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов, подделывали документацию и регистрировали право собственности на подставных лиц. Часть же незаконно полученных нежилых помещений переоборудовали в жилые квартиры и продавали добросовестным покупателям. Только от продажи одного объекта дельцы получили более 10 миллионов гривен "прибыли". Таким образом, группа во главе с Матвеевым завладела тремя объектами недвижимости в центре Одессы и нанесла городу миллионный ущерб.

Что угрожает

Соорганизатору и двум исполнителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Относительно Матвеева решается вопрос об объявлении его в розыск. Всем фигурантам объявлены подозрения по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения коммунальным имуществом и легализации (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Случаи хищения госимущества

Мы писали ранее, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Также мы сообщали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение завершить досудебное расследование по делу международного аэропорта "Одесса". Пока всем фигурантам, задействованным в присвоении и хищении имущества предприятия, сообщили о подозрениях, дальше дело будет рассматривать суд.