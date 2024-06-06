В Николаевской области государству вернули 170 гектаров земли

В Николаевской области прокуроры вернули земли государству. Иллюстративное фото: openforest

В Николаевской области одно из бывших госпредприятий заключило соглашения с тремя фирмами о совместной обработке земель площадью более 170 гектаров. Однако фактически эти территории попали в аренду и использовались третьими лицами для выращивания сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Бывшее госпредприятие "Баштанское лесное хозяйство" фактически сдало в аренду 7 земельных участков общей площадью 170 гектаров стоимостью более 1 миллиарда гривен. Несмотря на формальное соглашение о совместной обработке, предприятие не участвовало в этом процессе.

Земли использовались исключительно для товарного сельскохозяйственного производства, что противоречит законодательству. Выращивание культур на этих землях нарушает их целевое назначение, заключающееся в охране, сохранении и воспроизводстве лесов.

Решение суда

Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил три иска Баштанской окружной прокуратуры. Суд признал недействительными договоры о совместной обработке земли, заключенные между ГСХП "Леса Украины" и тремя субъектами хозяйствования, и постановил вернуть земли в собственность государства в лице Николаевской областной государственной (военной) администрации. В настоящее время рассматривается обвинительный акт в отношении руководителя государственного лесохозяйственного предприятия, причастного к этим сделкам.

Сделки с земельными участками

Мы писали, что два человека в Николаевской области незаконно завладели землей после смерти ее владельца. Сообщники сфальсифицировали документы и в течение лет пользовались участком для собственных нуждах. Дело уже подано в суд.

Также мы писали, что Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность самое большое искусственное озеро Украины. Водоем в течение длительного времени использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.