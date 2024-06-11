Леса Николаевской области незаконно перешли в коммунальную собственность

Вырубленный лес. Фото: agropolit.com

В Николаевской области обнаружили новые случаи, когда государственный лесной фонд используется не по назначению. В этот раз более 11 га лесов незаконно перешли в коммунальную собственность и служили сельскохозяйственным целям.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры .

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Детали преступления

Госгеокадастр формировал участки сельскохозяйственного назначения без согласия государства и без изменения целевого назначения, незаконно включил в их состав 11,3 га лесных земель. Стоимость территорий составила более 60 миллионов гривен. Эти земли находились в постоянном пользовании государственного предприятия "Баштанское лесное хозяйство" (ныне ГСХП "Леса Украины"). В результате этих действий лесные земли были переданы в коммунальную собственность как сельскохозяйственные угодья.

Действия прокуратуры

Прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Николаевской области. Правоохранители требуют вернуть государству лесной участок. Суд открыл производство по делу — рассмотрение продолжается.

Случаи хищения земель

Мы писали, что в Николаевской области одно из бывших госпредприятий заключило соглашения с тремя фирмами о совместной обработке земель. Однако фактически предоставило леса площадью более 170 га в аренду для аграрной деятельности.

Также ранее правоохранители разоблачили двух человек, которые в Николаевской области незаконно завладели землей после смерти ее владельца. Сообщники сфальсифицировали документы и в течение многих лет пользовались участком для собственных нужд. Дело уже подано в суд.