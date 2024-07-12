На Миколаївщині віддали землі заказника для фермерства: прокуратура

Землі заказника передали для ведення сільськогосподарської діяльності. Ілюстративне фото: Вікіпедія.

На Миколаївщині одна з селищних рад передала у приватну власність землі природно-заповідного фонду. Території, вартістю понад 30 млн грн, прокурори вимагають повернути державі.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Земельні ділянки є частиною ландшафтного заказника місцевого значення "Лагодівський". Їхня площа складає 4 га та вартість — поад 33,5 млн грн. Казанківська міська рада передала ці території землевласнику, який використовував їх для фермерства.

Суд відкрив провадження у двох справах за позовами прокурорів. Адже землі природно-заповідного фонду не можуть бути передані у приватну власність за Земельним кодексом України. Тепер триває судовий розгляд справ.

Випадки оборудок із землею

Ми писали, що на Миколаївщині виявили нові випадки, коли державний лісовий фонд використовується не за призначенням. Там понад 11 га лісів незаконно перейшли у комунальну власність та слугував для сільськогосподарських цілей.

Окрім цього на Миколаївщині одне з колишніх держпідприємств уклало угоди з трьома фірмами про спільну обробку земель. Однак фактично — надало ліси площею понад 170 га в оренду для аграрної діяльності.