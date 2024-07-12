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Занимался фермерством в заповеднике — в Николаевской области разоблачили очередные сделки с землей

12 июля 2024 12:21
Верзилова Єлизавета - редактор
В Николаевской области отдали земли заказника для фермерства: прокуратура
Земли заказника были переданы для ведения сельскохозяйственной деятельности. Иллюстративное фото: Википедия.
Верзилова Єлизавета - редактор

В Николаевской области один из поселковых советов передал в частную собственность земли природно-заповедного фонда. Территории стоимостью более 30 млн грн прокуроры требуют вернуть государству.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности

Земельные участки являются частью ландшафтного заказника местного значения "Лагодовский". Их площадь составляет 4 га и стоимость — более 33,5 млн грн. Казанковский городской совет передал эти территории землевладельцу, который использовал их для фермерства.

Суд открыл производство по двум делам по искам прокуроров. Ведь земли природно-заповедного фонда не могут быть переданы в частную собственность по Земельному кодексу Украины. Теперь идет судебное разбирательство дел.

Случаи сделок с землей

Мы писали, что в Николаевской области обнаружили новые случаи, когда государственный лесной фонд используется не по назначению. Там более 11 га лесов незаконно перешли в коммунальную собственность и служили сельскохозяйственным целям.

Кроме этого в Николаевской области одно из бывших госпредприятий заключило соглашения с тремя фирмами о совместной обработке земель. Однако фактически предоставило леса площадью более 170 га в аренду для аграрной деятельности.

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