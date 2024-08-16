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Зекономив на бобах понад 40 млн грн — на Одещині викрили недоброчесного експортера

16 серпня 2024 12:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Зекономив понад 40 млн грн на податках від експорту: на Одещині викрили підприємця
На Одещині підприємець ухилився від сплати податків. Ілюстративне фото: ti-ukraine
Верзілова Єлизавета - редактор

Комерційний директор підприємства на Одещині вирішив "зекономити" на податках від експорту. Своїми махінаціями він уникнув сплати до бюджету понад 44 мільйони гривень, за що тепер йому загрожує штраф та відсторонення від посади.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі слідства 

Як з'ясувало слідство, підприємець був відповідальним за експорт соєвих бобів на суму 246 мільйонів гривень та просто "забув" включити частину отриманого прибутку до податкової звітності за перший квартал 2024 року. 

Викрили експортера Одещини на ухиленні від податків
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Соєві боби в кількості понад 17 тисяч тонн були експортовані морським шляхом до Туреччини, а бюджет України залишився без 44,2 мільйона гривень. Варто зазначити, що в рамках кримінальної справи збитки були повністю відшкодовані. 

Що загрожує

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду стосовно директора підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Такий злочин карається штрафом до 425 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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