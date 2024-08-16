Только сделали, а уже просел: блоггер в Одессе возмутился состоянием нового асфальта

Транспорт в Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В сети появилась видеозапись, на которой блоггер в Одессе возмущается состоянием дорог в городе. После обустройства нового водопровода подрядчик положил дорожное покрытие за миллионы гривен, однако оно быстро просело.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

По ул. Водопроводной в Приморском районе Одессы из-за просадки асфальта в некоторых местах образовались ямы. Значительный перепад уровня дороги может портить автомобили, двигающиеся на высокой скорости и создавать аварийные ситуации.

"Нельзя было сначала пролить все водой, чтобы асфальт сел? Сейчас этот люк надо поднимать, этот и этот, снова перекладывать асфальт, снова работы на полтора года и пробки на 25 лет", — возмутился автор видео.