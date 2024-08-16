В Одессе и Николаеве задержаны малолетние агенты РФ: что угрожает диверсантам

Правоохранители задержали несовершеннолетних агентов РФ на юге. Фото: СБУ

Правоохранители задержали еще шестерых приспешников российской разведки, которые совершали поджоги и диверсии на юге Украины, в частности, в Одессе и Николаеве. Агенты РФ за российские рубли уничтожали транспорт ВСУ, а также поджигали релейные шкафы УЗ. Теперь всех ждет тюремное заключение.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Подростки и двое 18-летних молодых людей искали "легкие деньги" и попали в поле зрения российских спецслужб. В обмен на "тесное и плодотворное" сотрудничество оккупанты предложили украинцам быстрый заработок.

Так, в Одессе двое парней подожгли шкаф входного светофора на стратегической линии железнодорожного сообщения. Затем пытались скрыться с места преступления, однако их задержали правоохранители.

Подростки в Одессе устраивали диверсии по заказу ФСБ. Фото: СБУ

В Николаеве трое ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет поджигали служебные пикапы морской пехоты ВСУ. После этого они еще планировали поджог местных админзданий ТЦК, но правоохранители вовремя разоблачили агентов РФ.

Подросток из Николаева сотрудничал с ФСБ. Фото: СБУ

Правоохранители задержали агента РФ на юге. Фото: СБУ

Какое наказание

На основании собранных доказательств трем фигурантам из Одессы, среди которых 15-летняя жительница региона, поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц). Все они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

16-летний фигурант из Николаева получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом . Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников в возрасте 14 и 13 лет.