В Одессе и Николаеве задержаны малолетние агенты РФ: что угрожает диверсантам

Малолетние агенты ФСБ — в Одессе и Николаеве задержали диверсантов
Правоохранители задержали еще шестерых приспешников российской разведки, которые совершали поджоги и диверсии на юге Украины, в частности, в Одессе и Николаеве. Агенты РФ за российские рубли уничтожали транспорт ВСУ, а также поджигали релейные шкафы УЗ. Теперь всех ждет тюремное заключение.
Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.
Детали преступления
Подростки и двое 18-летних молодых людей искали "легкие деньги" и попали в поле зрения российских спецслужб. В обмен на "тесное и плодотворное" сотрудничество оккупанты предложили украинцам быстрый заработок.
Так, в Одессе двое парней подожгли шкаф входного светофора на стратегической линии железнодорожного сообщения. Затем пытались скрыться с места преступления, однако их задержали правоохранители.
В Николаеве трое ребят в возрасте 13, 14 и 16 лет поджигали служебные пикапы морской пехоты ВСУ. После этого они еще планировали поджог местных админзданий ТЦК, но правоохранители вовремя разоблачили агентов РФ.
Какое наказание
На основании собранных доказательств трем фигурантам из Одессы, среди которых 15-летняя жительница региона, поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц). Все они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
16-летний фигурант из Николаева получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом . Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников в возрасте 14 и 13 лет.
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