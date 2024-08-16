Сила ударного дрону MAGURA V5: майже 20 кораблів РФ уражено за півроку

Майже 20 уражених кораблів РФ за пів року — як діє український дрон MAGURA V5
Український морський дрон MAGURA V5 став символом новітньої ери військових технологій і важливим елементом у протистоянні Росії на Чорному морі. Здатний долати понад 800 кілометрів і розвивати швидкість до 80 км/год, цей дрон завдає критичних ударів по ворожих кораблях, що значно послаблює російський Чорноморський флот.
Про бойову роботу з безекіпажними морськими дронами MAGURA V5 в інтерв'ю для Deutsche Welle розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Тринадцятий".
Капітуляція ЧФ РФ
За півтора року бойового використання MAGURA V5 українські військові вже уразили 18 російських суден, змусивши флот Росії фактично капітулювати в Криму.
"Фактично Чорноморський флот Росії в Криму капітулював. Все найсучасніше і необхідне Росія вже вивела з Севастополя. Цей флот паралізований. Зараз він лише витрачає гроші з російського бюджету, хоча свої функції виконувати не може", — зазначив "Тринадцятий".
Морський дрон MAGURA V5 — чим вдіомий
MAGURA V5 оснащений бойовою частиною вагою 250 кілограмів, що дозволяє завдавати значних ушкоджень ворожим кораблям. Проте головна сила цього дрона полягає в його тактиці. Ударний морський дрон українського виробництва здатний долати відстань понад 800 кілометрів зі швидкістю близько 80 км/год.
"Ми не прагнули збільшувати бойову частину, щоб знищити корабель одним ударом. Натомість ми обрали інший підхід: атакували зграєю, завдавали п'ять і більше ударів по великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", — пояснив розвідник.
Розробка і використання MAGURA V5 стали важливим фактором у зміні балансу сил на Чорному морі. Дрони не лише знижують можливості російського флоту, але й змушують його витрачати значні ресурси на захист своїх кораблів і баз.
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