Сила ударного дрону MAGURA V5: майже 20 кораблів РФ уражено за півроку

Морський ударний дрон MAGURA V5. Фото: з відкритих джерел

Український морський дрон MAGURA V5 став символом новітньої ери військових технологій і важливим елементом у протистоянні Росії на Чорному морі. Здатний долати понад 800 кілометрів і розвивати швидкість до 80 км/год, цей дрон завдає критичних ударів по ворожих кораблях, що значно послаблює російський Чорноморський флот.

Про бойову роботу з безекіпажними морськими дронами MAGURA V5 в інтерв'ю для Deutsche Welle розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України з позивним "Тринадцятий".

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За півтора року бойового використання MAGURA V5 українські військові вже уразили 18 російських суден, змусивши флот Росії фактично капітулювати в Криму.

"Фактично Чорноморський флот Росії в Криму капітулював. Все найсучасніше і необхідне Росія вже вивела з Севастополя. Цей флот паралізований. Зараз він лише витрачає гроші з російського бюджету, хоча свої функції виконувати не може", — зазначив "Тринадцятий".

Морський дрон MAGURA V5 — чим вдіомий

MAGURA V5 оснащений бойовою частиною вагою 250 кілограмів, що дозволяє завдавати значних ушкоджень ворожим кораблям. Проте головна сила цього дрона полягає в його тактиці. Ударний морський дрон українського виробництва здатний долати відстань понад 800 кілометрів зі швидкістю близько 80 км/год.

"Ми не прагнули збільшувати бойову частину, щоб знищити корабель одним ударом. Натомість ми обрали інший підхід: атакували зграєю, завдавали п'ять і більше ударів по великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", — пояснив розвідник.

Розробка і використання MAGURA V5 стали важливим фактором у зміні балансу сил на Чорному морі. Дрони не лише знижують можливості російського флоту, але й змушують його витрачати значні ресурси на захист своїх кораблів і баз.