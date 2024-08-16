Сила ударного дрона MAGURA V5: почти 20 кораблей РФ поражены за полгода

Морской ударный дрон MAGURA V5. Фото: из открытых источников

Украинский морской дрон MAGURA V5 стал символом новейшей эры военных технологий и важнейшим элементом в противостоянии России на Черном море. Способный преодолевать более 800 километров и развивать скорость до 80 км/ч, этот дрон наносит критические удары по вражеским кораблям, что значительно ослабляет российский Черноморский флот.

О боевой работе с безэкипажными морскими дронами MAGURA V5 в интервью для Deutsche Welle рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины с позывным "Тринадцатый".

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За полтора года боевого использования MAGURA V5 украинские военные поразили 18 российских судов, заставив флот России фактически капитулировать в Крыму.

"Фактически Черноморский флот России в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое Россия уже вывела из Севастополя. Этот флот парализован. Сейчас он только тратит деньги из российского бюджета, хотя свои функции выполнять не может", — отметил "Тринадцатый".

Морской дрон MAGURA V5.

MAGURA V5 оснащен боевой частью весом 250 килограммов, что позволяет наносить значительные повреждения вражеским кораблям. Однако главная сила этого дрона состоит в его тактике. Ударный морской дрон украинского производства способен преодолевать расстояние более 800 километров со скоростью около 80 км/ч.

"Мы не стремились увеличивать боевую часть, чтобы уничтожить корабль одним ударом. Зато мы выбрали другой подход: атаковали стаей, наносили пять и более ударов по большим кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", — пояснил разведчик.

Разработка и использование MAGURA V5 стали немаловажным фактором в изменении баланса сил на Черном море. Дроны не только снижают возможности российского флота, но и заставляют его тратить значительные ресурсы в защиту своих кораблей и баз.