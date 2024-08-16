Одесское хозяйство УЗ отсудило у Нацгвардии 7 тонн дизельного топлива: детали решения

Поезд Укрзализныци. Фото: Укразализныця

Одесское локомотивное хозяйство "Укрзализныци" выиграло суд у Нацгвардии по возвращению почти 7 тонн дизельного горючего. Его железная дорога выделила на нужды военных, однако теперь дизель более чем на 300 тыс. гривен получит обратно.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Хозяйственного суда Одесской области.

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Причины иска

Локомотивное депо "Одесса-Сортировочная" региональному филиалу "Одесская железная дорога" предоставило воинской части Национальной гвардии Украины почти 7 тонн дизельного горючего в начале полномасштабного вторжения России. Стоимость этого горючего составила 317,5 тысяч гривен.

Отрывок судебного решения. Фото: скриншот

Тогда железнодорожники, реагируя на нужды военных, выделили горючее на основании письма от воинской части, что подтверждается соответствующими документами. Однако спустя время в депо решили уточнить правовые основания для такой передачи имущества. От военных был получен приказ об отчуждении имущества, но впоследствии юристы депо исследовали законодательство о принудительном отчуждении имущества в условиях военного времени и не выявили оснований для безвозмездной передачи горючего.

Обращение в суд

Поскольку устав "Укрзализныци" не предусматривает возможность бесплатной передачи имущества компании, предприятие обратилось в суд с требованием вернуть предоставленное горючее. В результате судебного разбирательства Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил иск железнодорожников и постановил вернуть воинской части Нацгвардии все 7 тонн дизельного горючего.