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Росія практично припинила мінування Чорного моря — загроза залишається

16 серпня 2024 16:18
Верзілова Єлизавета - редактор
Небезпека у Чорному морі: росіяни мінімізували мінування акваторії
Морська міна. Ілюстративне фото: ВМС Румунії
Верзілова Єлизавета - редактор

Інтенсивність мінування Чорного моря з боку окупантів на сьогоднішній день зведена майже до нуля. Це стало можливим завдяки успішним діям українських військових, зокрема знищенню ворожого літака СУ-24, який намагався здійснити дистанційне мінування.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"З минулого року не було зафіксовано жодних неприємних інцидентів, пов’язаних з мінуванням. Інтенсивність таких дій впала до нуля фактично. Росіяни більше не наважуються виходити в море і встановлювати міни", — підкреслив Дмитро Плетенчук.

Однак, за його словами, залишається загроза від так званих "блукаючих мін". Це міни, які не були належно закріплені або відривалися від своїх якірних позицій. Вони становлять серйозну небезпеку як для судноплавства, так і для берегових ліній.

"Після шторму деякі ці об'єкти можуть переміщуватися, можуть міни спливати, якщо вони відриваються від якоря відповідного, і тоді вони становлять більше загрози. Щодня ми обстежуємо ті шляхи, по яким судно ходить в море", — прокоментував речник ВМС ЗСУ.

На сьогодні українські військові активно займаються моніторингом і знешкодженням таких мін, щоб мінімізувати ризики для цивільних суден та населення. Проте ситуація залишається напруженою, і ВМС ЗС України продовжує вживати заходів для безпеки на морі.

Що робити, якщо помітили вибухонебезпечний предмет

  • не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;
  • віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;
  • з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (101) та поліції (102);
  • дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

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