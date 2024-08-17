Над Чорним морем працюють американські розвідники

Розвідник Bombardier Challenger 650. Фото: bjtonline.com

Сьогодні, 17 серпня, на патрулювання поблизу південних кордонів Одещини вийшли одразу два розвідувальники НАТО. Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 перебувають у повітряному просторі Румунії та моніторять ситуацію у Чорному морі та вздовж кордону Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулюють літаки

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 патрулюють поряд з румунсько-українським кордоном. Авіацію НАТО було помічено за декілька кілометрів від Ізмаїлу та Орлівки.

Що відомо про авіацію

Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Рух розвідувального літака Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 на маршруті розвідки вже з самого ранку. Він злетів з авіабази "Михайло Когельничану" у Румунії.

Рух розвідувального літака Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Ситуація в Чорному морі

А тим часом у Чорному морі наразі перебуває один російський ракетоносій. За даними Військово-морських сил України, він споряджений чотирма "Калібрами". Окрім цього ракетоносії спостерігаються і в Середземному морі, щоправда, вони не озброєні.