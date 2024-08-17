Фонд держмайна виставив на аукціон приміщення колишнього радіоцентру Одеського аеропорту

Одеський міжнародний аеропорт. Фото: odesafilmoffice.org.ua

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу будівлі колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Приміщення, яке розташоване в Одесі на вулиці Аеропортівській, 19, продається за стартовою ціною 1 гривня.

Про це стало відомо з оголошення на сайті Фонду держмайна.

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Оголошення про продаж. Фото: скриншот

Що саме продають

Відомо, що будівля, зведена з ракушняка, має площу 25,8 квадратного метра. Спочатку вона використовувалася як радіоцентр для управління повітряним рухом, але з 16 листопада 2015 року була виведена з експлуатації через втрату необхідності використання за призначенням і неможливість її застосування в інших цілях. Зараз приміщення потребує поточного ремонту.

Приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Фото: Фонд держмайна

Так виглядає приміщення в середині Фото: Фонд держмайна

Приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Фото: Фонд держмайна 1 / 3

Куди підуть гроші

Віталій Коваль, голова Фонду держмайна, зазначив, що кошти, отримані від приватизації, будуть спрямовані до держбюджету, який фінансує діяльність Сил оборони України. Він також повідомив, що аукціон відбудеться у вересні.

"Кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України. Таким чином, розвиваючи свій бізнес, покупці роблять внесок у зміцнення економіки та наближення перемоги України", — написав він.