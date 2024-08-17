Фонд держмайна виставив на аукціон приміщення колишнього радіоцентру Одеського аеропорту

Лише за гривню — на продаж виставили приміщення радіоцентру Одеського аеропорту
Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу будівлі колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Приміщення, яке розташоване в Одесі на вулиці Аеропортівській, 19, продається за стартовою ціною 1 гривня.
Про це стало відомо з оголошення на сайті Фонду держмайна.
Що саме продають
Відомо, що будівля, зведена з ракушняка, має площу 25,8 квадратного метра. Спочатку вона використовувалася як радіоцентр для управління повітряним рухом, але з 16 листопада 2015 року була виведена з експлуатації через втрату необхідності використання за призначенням і неможливість її застосування в інших цілях. Зараз приміщення потребує поточного ремонту.
-
Приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Фото: Фонд держмайна
-
Так виглядає приміщення в середині Фото: Фонд держмайна
-
Приміщення колишнього приймального радіоцентру Одеського аеропорту. Фото: Фонд держмайна
Куди підуть гроші
Віталій Коваль, голова Фонду держмайна, зазначив, що кошти, отримані від приватизації, будуть спрямовані до держбюджету, який фінансує діяльність Сил оборони України. Він також повідомив, що аукціон відбудеться у вересні.
"Кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України. Таким чином, розвиваючи свій бізнес, покупці роблять внесок у зміцнення економіки та наближення перемоги України", — написав він.
Читайте Новини.LIVE!