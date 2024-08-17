Фонд госимущества выставил на аукцион помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта

Одесский аэропорт. Фото: odesafilmoffice.org.ua

Фонд госимущества объявил аукцион по продаже здания бывшего приемного радиоцентра Одесского аэропорта. Помещение, которое находится в Одессе по улице Аэропортовская, 19, продается по стартовой цене 1 гривна.

Об этом стало известно из объявления на сайте Фонда госимущества.

Читайте также:

Объявление о продаже. Фото: скриншот

Что именно продают

Известно, что здание, построенное из ракушняка, имеет площадь 25,8 квадратных метров. Сначала она использовалась в качестве радиоцентра для управления воздушным движением, но с 16 ноября 2015 года была выведена из эксплуатации из-за утраты необходимости использования по назначению и невозможности ее применения в других целях. Сейчас помещение нуждается в текущем ремонте.

Помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта. Фото: Фонд госимущества

Так выглядит помещение внутри Фото: Фонд госимущества

Помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта. Фото: Фонд госимущества 1/3 ​ 3

Куда пойдут деньги

Виталий Коваль, глава Фонда госимущества, отметил, что средства, полученные от приватизации, будут направлены в госбюджет, финансирующий деятельность Сил обороны Украины. Он также сообщил, что аукцион пройдет в сентябре.

"Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины. Таким образом, развивая свой бизнес, покупатели вносят вклад в укрепление экономики и приближение победы Украины", — написал он.