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Всего за гривну — на продажу выставили помещение радиоцентра Одесского аэропорта

17 августа 2024 13:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Фонд госимущества выставил на аукцион помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта
Одесский аэропорт. Фото: odesafilmoffice.org.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Фонд госимущества объявил аукцион по продаже здания бывшего приемного радиоцентра Одесского аэропорта. Помещение, которое находится в Одессе по улице Аэропортовская, 19, продается по стартовой цене 1 гривна.

Об этом стало известно из объявления на сайте Фонда госимущества.

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Объявление о продаже. Фото: скриншот

Что именно продают

Известно, что здание, построенное из ракушняка, имеет площадь 25,8 квадратных метров. Сначала она использовалась в качестве радиоцентра для управления воздушным движением, но с 16 ноября 2015 года была выведена из эксплуатации из-за утраты необходимости использования по назначению и невозможности ее применения в других целях. Сейчас помещение нуждается в текущем ремонте.

  • Одесский аэропорт
    Помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта. Фото: Фонд госимущества
  • Всего за гривну - на продажу выставили помещение радиоцентра Одесского аэропорта - фото 3
    Так выглядит помещение внутри Фото: Фонд госимущества
  • Одесский аэропорт
    Помещение бывшего радиоцентра Одесского аэропорта. Фото: Фонд госимущества
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Куда пойдут деньги

Виталий Коваль, глава Фонда госимущества, отметил, что средства, полученные от приватизации, будут направлены в госбюджет, финансирующий деятельность Сил обороны Украины. Он также сообщил, что аукцион пройдет в сентябре.

"Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины. Таким образом, развивая свой бизнес, покупатели вносят вклад в укрепление экономики и приближение победы Украины", — написал он.

Всего за гривну - на продажу выставили помещение радиоцентра Одесского аэропорта - фото 5
Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

12:43 В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — что известно

12:34 Ограбили пожилого одессита — в Одессе задержали двух мужчин

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