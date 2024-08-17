В Одессе задержаны двое мужчин за грабеж пенсионера: им грозит до 10 лет тюрьмы

Полицейские берут отпечатки пальцев у нарушителя. Фото: Нацполиция

В Пересыпском районе Одессы двое мужчин ограбили 82-летнего пенсионера, нанеся ему ущерб на сумму почти 70 тысяч гривен. Злоумышленникам уже доложено о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности ограбления

По информации правоохранителей, двое мужчин, спрятав лицо под масками, около полуночи постучали в дверь квартиры многоэтажки на улице Генерала Бочарова. Когда 82-летний владелец открыл дверь, злоумышленники проникли внутрь и приказали ему и его 61-летней невестке сидеть тихо, после чего стали рыскать по дому в поисках ценного имущества.

Что украли грабители

Правонарушители забрали два мобильных телефона, телевизор, планшет, банковские карты, деньги и даже постельное белье. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч гривен. После совершенного преступники скрылись, но дедушка обратился к соседям, которые позвонили по телефону в полицию. Правоохранители быстро установили личности злоумышленников. Ими оказались 22-летний херсонец, ныне проживающий в Одессе и ранее неоднократно привлеченный к ответственности за кражи, грабежи и мошенничества, и его 33-летний товарищ-одессит. Полицейские задержали обоих подозреваемых.

Оказалось, что 22-летний подозреваемый за неделю до преступления случайно познакомился с пенсионером у его дома, когда помогал настроить гаджет. Во время разговора он узнал место жительства дедушки и наличие ценного имущества, после чего вступил в сговор со своим новым знакомым для совершения грабежа.

Какое наказание за ограбление

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили подозреваемым о подозрении в совершении грабежа, объединенного с проникновением в жилье, по предварительному сговору квалифицирующейся группой лиц по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от семи до десяти лет.