В Одесі затримали двох чоловіків за грабіж пенсіонера: їм загрожує до 10 років в'язниці

Поліцейські беруть відбитки пальців у порушника. Фото: Нацполіція

У Пересипському районі Одеси двоє чоловіків пограбували 82-річного пенсіонера, завдавши йому збитків на суму майже 70 тисяч гривень. Зловмисникам вже повідомлено про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у суботу, 17 серпня повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці пограбування

За інформацією правоохоронців, двоє чоловіків, заховавши обличчя під масками, близько опівночі постукали у двері квартири багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова. Коли 82-річний власник відчинив двері, зловмисники проникли всередину та наказали йому та його 61-річній невістці сидіти тихо, після чого стали нишпорити в оселі в пошуках цінного майна.

Що вкрали грабіжники

Правопорушники забрали два мобільні телефони, телевізор, планшет, банківські картки, гроші та навіть постільну білизну. Загальна сума збитків становить майже 70 тисяч гривень. Після скоєного злочинці втекли, але дідусь звернувся до сусідів, які зателефонували до поліції. Правоохоронці швидко встановили особи зловмисників. Ними виявилися 22-річний херсонець, який нині проживає в Одесі та раніше неодноразово був притягнутий до відповідальності за крадіжки, грабежі та шахрайства, та його 33-річний товариш-одесит. Поліцейські затримали обох підозрюваних.

Виявилося, що 22-річний підозрюваний за тиждень до злочину випадково познайомився з пенсіонером біля його дому, коли допомагав налаштувати гаджет. Під час розмови він дізнався про місце проживання дідуся та наявність цінного майна, після чого вступив у змову зі своїм новим знайомим для здійснення грабежу.

Яке покарання за пограбування

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили підозрюваним про підозру у вчиненні грабежу, поєднаного з проникненням у житло, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.