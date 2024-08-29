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Улов на 300 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

29 серпня 2024 18:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Рибні браконьєри на Одещині виловили судака на 300 тис. грн
На Одещині викрилиб раконьєрів. Фото: Одеський рибоохоронноий патруль.
Верзілова Єлизавета - редактор

Двох жителів Одещини, які вирішили порибалити на озері Сасик, затримали. Усе, що встигли виловили порушники — правоохоронці вилучили, а на чоловіків склали протокол. Горе-рибалки своїми діями завдали майже 300 тис. гривень збитків.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Одеського рибоохоронного патруля.

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Деталі злочину

Двоє жителів Одещини вирішили порибалити на озері Сасик біля села Лиман, що у Білгород-Дністровському районі. Вони озброїлись гумовим човном та забороненими сітками й відпливли подалі від берега.  

Одеський рибоохоронний патруль про порушників
Допис щодо злочину жителей Одещини. Фото: скриншот

Чоловікам вдалось виловити 81 судака до того, як їх помітили державні інспектори, спільно з поліцією та прикордонною службою. Загальний збиток державі склав 290 547 гривень

Виловили 81 судака
Порушники виловили судака з озера на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
Гумовий човен рибалок
Гумовий човен порушників. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Що загрожує рибалкам

Браконьєрів спіймали на гарячому. В результаті — протоколи, вилучені сітки, човен, весла, і, звісно ж, судак. Чоловіки звинувачуються у рибальстві із застосуванням заборонених знарядь лову за ч. 4 ст. 85,  КУпАП. Санкція статті передбачає штраф на суму до 680 грн. Наразі готуються матеріали для відкриття кримінальної справи.

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