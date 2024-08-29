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Черговий мовний скандал в Одесі — дівчина поскаржилася на російськомовного тренера з тенісу

29 серпня 2024 16:06
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі тренер відмовився говорити українською: деталі мовного скандалу
Дівчина поскаржилася на свого тренера з тенісу в Одесі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі знову спалахнув мовний скандал — цього разу через відмову тренера з тенісу проводити заняття українською. Дівчина, яка захотіла навчитися грати, попросила вести заняття державною мовою, але отримала відмову. 

Про це блогерка Марія повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

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Деталі скандалу

Книжкова блогерка з Одеси виклала у мережу відео, на якому поскаржилась на обслуговування у місті. Дівчина разом зі своїм хлопцем вирішили навчитись грати у теніс, однак знайти україномовного тренера з першого разу їм не вдалось.

"Але це виявився дійсно дуже класний вид спорту. Єдиний мінус — з нами розмовляли російською. І коли ми попросили обслуговувати нас українською, ну, знаєте, в Україні я хотіла б забути російську. А наш тренер сказав, що не може цього зробити", — прокоментувала ситуацію авторка відео.

У результаті пара була змушена шукати іншого тренера в Одесі. За словами Марії, це виявилось складно, адже знайти спеціаліста, який проводить заняття українською у нашому місті, виявилося непросто. Зрештою, пара приїхала на тренування на інший кінець міста

"Наш тренер тепер чоловік з Херсону. Так само колись зросійщений, як і ми з моїм хлопцем. Але у нього чомусь і щелепа повертається, і тренуванню це не заважає", — ділиться дівчина.

Блогерку обурює, що в Україні досі потрібно просити обслуговування державною мовою, і навіть тоді можна отримати відмову. Наразі Марія задається питанням, чи варто писати скаргу до мовного омбудсмена Тараса Креміня.

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