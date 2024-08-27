Мовний скандал в Одесі: у ресторані співали російський шансон

Музикант в ресторані Одеси виконує російськомовну пісню. Фото: скриншот

В одеському ресторані розгорівся черговий скандал через російськомовні композиції. Так, музикант виконував твори Олександра Розенбаума — артиста, який публічно підтримав війну проти України.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі одеський активіст Дем'ян Ганул.

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На відео, яке шириться мережею, в Одесі музикант ресторану виконує пісню Розенбаума "Скрипач Моня". Це викликало обурення серед українців, адже такі дії суперечать загальній позиції суспільства щодо засудження агресії РФ проти України.

"Олександр Розенбаум підтримав війну в Україні, заявивши, що спеціальна військова операція "була необхідністю і викликана трагічною ситуацією, яка розгортається в сусідній країні", — написав Дем'ян Ганул.

Уривок з допису Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Розенбаум про війну Росії проти України

Олександр Розенбаум підтримав війну в Україні та неодноразово зазначав, що вважає це правильним, як інструмент боротьби з нібито фашистським режимом у Києві. Артист заявляв, що народ Росії нібито єдиний, як ніколи раніше. Також він висловив підтримку окупованому росіянами Донбасу.