Житель Одещини підпалив чужий будинок: що загрожує

Жителя Одещини судитимуть за пошкодження чужого майна. Ілюстративне фото: Нацполіція

За підпал будинку колишньої співмешканки затримали жителя Одеського району. Свій вчинок чоловік пояснив образою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Подія сталася в Прилиманській територіальній громаді. Пожежу в будинку помітили сусіди. Палія правоохоронці встановили того ж дня. Це колишній цивільний чоловік потерпілої. Вранці, коли вона була на роботі, він зайшов до неї у двір і через відчинене вікно проник в оселю. Фігурант підпалив дивани та крісло в різних кімнатах, дочекався займання і пішов геть.

Наслідки підпалу. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловік вже має судимість за розбій, також у суді на розгляді знаходиться обвинувальний акт стосовно нього за аналогічний злочин.

"Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. На час слідства, за нашим клопотанням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментував т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Олег Кальнєв.