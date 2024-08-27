Житель Одещини підпалив чужий будинок: що загрожує

На Одещині чоловік підпалив будинок колишньої — в чому причина
За підпал будинку колишньої співмешканки затримали жителя Одеського району. Свій вчинок чоловік пояснив образою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Подія сталася в Прилиманській територіальній громаді. Пожежу в будинку помітили сусіди. Палія правоохоронці встановили того ж дня. Це колишній цивільний чоловік потерпілої. Вранці, коли вона була на роботі, він зайшов до неї у двір і через відчинене вікно проник в оселю. Фігурант підпалив дивани та крісло в різних кімнатах, дочекався займання і пішов геть.
Що загрожує
Чоловік вже має судимість за розбій, також у суді на розгляді знаходиться обвинувальний акт стосовно нього за аналогічний злочин.
"Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. На час слідства, за нашим клопотанням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментував т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Олег Кальнєв.
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