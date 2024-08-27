Житель Одесчины поджег чужой дом: что угрожает

Жителя Одесщины будут судить за повреждение чужого имущества. Иллюстративное фото: Нацполиция

За поджог дома бывшей сожительницы задержан житель Одесского района. Свой поступок мужчина объяснил оскорблением, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Событие произошло в Прилиманской территориальной общине. Пожар в доме увидели соседи. Поджигателя правоохранители установили в тот же день. Это бывший гражданский муж потерпевшей. Утром, когда она была на работе, он зашел к ней во двор и через открытое окно проник в дом. Фигурант поджег диваны и кресло в разных комнатах, дождался возгорания и ушел.

Последствия поджога. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Мужчина уже имеет судимость за разбой, также в суде на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении него за аналогичное преступление.

"Мы задержали мужчину в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. На время следствия , по нашему ходатайству, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей ", — прокомментировал и.о. начальника территориального подразделения полиции Олег Кальнев.